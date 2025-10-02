Parceria deverá oferecer 8 mil procedimentos oftalmológicos

FORTALEZA-CE, BRASIL,02.10.2025: Prefeitura de Fortaleza assina contrato que ofertará serviço de reabilitação visual. (Fotos Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver) deverá oferecer 96 mil procedimentos anuais (sendo 8 mil mensais) para cuidados oculares de crianças. Contrato foi fechado nesta quinta-feira, 2. "Reabilitação visual é capacitar a criança com instrumentos adequados para levar o estímulo ao cérebro. Então, é um processo de tornar a criança capaz de enxergar", define a fundadora do Espaço da Organização da Sociedade Civil (OSC) Caviver, Islane Verçosa.

A oferta dos procedimentos, de acordo com a Prefeitura, é inédita, não existindo no Sistema Único de Saúde (SUS). Dentro do pacote de reabilitação visual, a Caviver contará com investimento público de R$ 1.082.654,40 ao ano. A população infantil será a prioridade para atendimento, especialmente a primeira infância. Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), a equipe é formada por 40 profissionais, sendo uma referência nessa área no Brasil.

Entre 2004 a 2024, a Caviver realizou mais de 43 mil atendimentos, cerca de 8 mil habilitações e reabilitações visuais e aproximadamente 3 mil cirurgias, sendo custeados por doações. "Todo e qualquer projeto exitoso, a tendência é expandir e ampliar. Obviamente que isso é um início, é um começo, e nós também temos as nossas dificuldades com uma Prefeitura extremamente endividada", informa Evandro. Riane Azevedo, titular da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), orienta que os pacientes interessados passem pelos postos de saúde da Cidade para prosseguirem a uma consulta especializada dentro do Caviver.