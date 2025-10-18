Mais de mil pessoas são atendidas em ação da Fiocruz no Ceará

Fiocruz pra Você 2025 mobiliza cerca de mil pessoas em ação de saúde e cidadania no Ceará / Crédito: Fiocruz Ceará / Divulgação

Neste sábado, 18, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizou uma edição do “Fiocruz pra Você” no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em uma mobilização nacional e descentralizada que leva ciência, cultura e serviços de atenção à saúde para a população em diferentes estados do país. Entre os serviços oferecidos, estiveram verificação de pressão arterial e glicemia, atualização da caderneta vacinal, aplicação de vacinas de campanha, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, mamografia e prevenção ginecológica.

A unidade da Fiocruz Ceará recebeu cerca de mil pessoas em um dia de programação gratuita voltada ao cuidado, prevenção e promoção da saúde, incluindo oficinas de saúde mental, práticas integrativas e complementares (PICs), atividades físicas orientadas e ações de acolhimento e prevenção voltadas a usuários de álcool e outras drogas, com entrevistas motivacionais conduzidas por profissionais especializados. LEIA MAIS Compromisso com saúde, arte e cultura Para Carla Celedonio, coordenadora da Fiocruz Ceará, a iniciativa reforça a missão institucional de promover saúde e conhecimento de forma integrada: “O Fiocruz pra Você reafirma, de forma muito concreta, o compromisso da Fiocruz com o fortalecimento do SUS e com a promoção da saúde pública no país. Em um único dia, conseguimos integrar ciência, serviços de saúde, cidadania e cultura em um espaço de diálogo direto com a população. Esse tipo de mobilização reforça a importância de aproximar a ciência das pessoas, ampliando o alcance das políticas públicas de saúde e estimulando a participação social”, afirma.

A programação também incluiu ações de cidadania, com orientações previdenciárias, empreendedorismo, atendimento da Sala do Empreendedor, do SINE e do Caminhão do Cidadão. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) participou com atividades de estímulo à doação de medula, e a Feira Agroecológica valorizou a produção local e a agricultura familiar. A arte e a cultura tiveram espaço com apresentações teatrais e atividades lúdicas para crianças, incluindo a presença do tradicional Zé Gotinha, reforçando a importância da vacinação como política pública de saúde.