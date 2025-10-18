Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de mil pessoas são atendidas em ação da Fiocruz no Ceará

Evento integrou ciência, cultura, serviços de saúde e cidadania em um único dia para a população
Autor Victor Marvyo
Victor Marvyo Repórter
Neste sábado, 18, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizou uma edição do “Fiocruz pra Você” no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em uma mobilização nacional e descentralizada que leva ciência, cultura e serviços de atenção à saúde para a população em diferentes estados do país.

Entre os serviços oferecidos, estiveram verificação de pressão arterial e glicemia, atualização da caderneta vacinal, aplicação de vacinas de campanha, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, mamografia e prevenção ginecológica.

A unidade da Fiocruz Ceará recebeu cerca de mil pessoas em um dia de programação gratuita voltada ao cuidado, prevenção e promoção da saúde, incluindo oficinas de saúde mental, práticas integrativas e complementares (PICs), atividades físicas orientadas e ações de acolhimento e prevenção voltadas a usuários de álcool e outras drogas, com entrevistas motivacionais conduzidas por profissionais especializados.

Compromisso com saúde, arte e cultura

Para Carla Celedonio, coordenadora da Fiocruz Ceará, a iniciativa reforça a missão institucional de promover saúde e conhecimento de forma integrada:

“O Fiocruz pra Você reafirma, de forma muito concreta, o compromisso da Fiocruz com o fortalecimento do SUS e com a promoção da saúde pública no país. Em um único dia, conseguimos integrar ciência, serviços de saúde, cidadania e cultura em um espaço de diálogo direto com a população. Esse tipo de mobilização reforça a importância de aproximar a ciência das pessoas, ampliando o alcance das políticas públicas de saúde e estimulando a participação social”, afirma.

A programação também incluiu ações de cidadania, com orientações previdenciárias, empreendedorismo, atendimento da Sala do Empreendedor, do SINE e do Caminhão do Cidadão.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) participou com atividades de estímulo à doação de medula, e a Feira Agroecológica valorizou a produção local e a agricultura familiar.

A arte e a cultura tiveram espaço com apresentações teatrais e atividades lúdicas para crianças, incluindo a presença do tradicional Zé Gotinha, reforçando a importância da vacinação como política pública de saúde.

Parcerias fortalecem o evento

O evento contou com a parceria da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), Prefeitura de Eusébio e Universidade Federal do Ceará (UFC).

