Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fóssil raro de escorpião-vinagre repatriado ficará exposto em museu científico no Ceará

Fóssil raro de escorpião-vinagre repatriado ficará exposto em museu científico no Ceará

Ele será transferido para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri
Atualizado às Autor Agência Gov
Autor
Agência Gov Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após 29 anos longe de casa, o fóssil holótipo Mesoproctus rowlandi, também conhecido como escorpião-vinagre, está de volta ao Brasil. O exemplar foi apresentado nesta segunda-feira,13, na sede do GeoPark Araripe, no Santana do Cariri, cerca de 496 km de distância de Fortaleza. O espécime ficará exposto no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que fica na área do parque.

LEIA TAMBÉM | Estátua da beata Benigna começa a ser desmontada; nova escultura terá 26 metros

Originário da bacia do Araripe, o fóssil foi levado para a Irlanda do Norte em 1996, onde foi estudado e exposto no Museu de Ulster. O bem fossilífero foi devolvido em setembro, durante a 11ª Conferência Internacional de Geoparques Globais, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no Chile.

O retorno dele foi resultado de esforços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) junto ao Ministério das Relações Exteriores e o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, com o apoio da Procuradoria-Geral da República.

“O nosso museu está se transformando num museu científico, num museu de pesquisa, um dos melhores laboratórios que nós temos no Brasil”, disse o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda, ao destacar que essa é uma grande vitória brasileira.

“A chegada do escorpião-vinagre reforça a atuação do governo brasileiro, que não tem medido esforços para reaver o patrimônio fossilífero do Brasil. Então, essa é mais uma vitória do País, uma vitória do povo brasileiro, já que esse material é um patrimônio da União, um bem do povo brasileiro”, afirmou o diretor do museu da Universidade Regional do Cariri (Urca), Alysson Pinheiro.

115 milhões de anos

O escorpião-vinagre viveu durante o período Cretáceo (há cerca de 115 milhões de anos) na região da Bacia do Araripe, no nordeste brasileiro, e é um espécime holótipo, ou seja, o exemplar usado para descrever e nomear a espécie. Ele representa um grupo raro com 12 espécies fosseis conhecidas.

Apesar do nome e da aparência próxima de escorpiões, o Mesoproctus rowlandi, na verdade, é um aracnídeo. Com uma cauda em formato de chicote e com cerca de 15 centímetros de comprimento, ele, quando ameaçado, não libera veneno, mas sim uma substância com ácido acético, com cheiro de vinagre, inofensivo a humanos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar