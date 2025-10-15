Fóssil raro de escorpião-vinagre repatriado ficará exposto em museu científico no Ceará

Fóssil do Mesoproctus rowlandi está de volta ao Brasil após 29 anos / Crédito: Diego Monteiro

Após 29 anos longe de casa, o fóssil holótipo Mesoproctus rowlandi, também conhecido como escorpião-vinagre, está de volta ao Brasil. O exemplar foi apresentado nesta segunda-feira,13, na sede do GeoPark Araripe, no Santana do Cariri, cerca de 496 km de distância de Fortaleza. O espécime ficará exposto no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que fica na área do parque.


