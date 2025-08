Sem recursos, cearense busca ajuda para não perder a visão; cada injeção custa R$ 1.250,00

Desde a infância usando óculos, o jovem Raphael Pereira, de 34 anos, descobriu recentemente que pode perder a visão do olho direito a qualquer momento. Após começar a enxergar feixes de luz, ele realizou um exame de mapeamento de retina e recebeu o diagnóstico: está com risco iminente de deslocamento de retina e precisa iniciar urgentemente um tratamento que custa R$ 3.750,00.

Os desafios na infância

Raphael começou a usar óculos aos oito anos de idade. Na escola, a professora passou a colocá-lo cada vez mais perto do quadro para que conseguisse enxergar. Em casa, a situação se repetia, só que com a televisão.

As dificuldades para enxergar foram se agravando até que a família o levou ao oftalmologista. Lá, ele foi diagnosticado com 9,5 graus de miopia no olho esquerdo e 10 no direito. Para uma criança, além do desafio físico, o problema trouxe sofrimento emocional. Na escola, Raphael passou a ser alvo de bullying. “Eu sofria muito preconceito, era vaiado pelos colegas e até a professora era conivente”, relata.

O novo diagnóstico

No fim de junho, Raphael começou a ver feixes de luz nos dois olhos. Ele relata que ao testar a visão, tampando um olho e depois o outro, percebeu que a visão do lado direito estava turva. Buscando atendimento médico, descobriu que a retina do olho direito — responsável por captar a luz — está prestes a se desprender.

O diagnóstico veio após um exame de mapeamento de retina, que permite visualizar o fundo do olho, incluindo a retina e o nervo óptico. Para não perder a visão, ele precisa iniciar urgentemente um tratamento com três injeções mensais aplicadas diretamente no globo ocular. No entanto, o custo é alto: cada injeção custa R$ 1.250,00, totalizando R$ 3.750,00.