Governo Federal publica decreto sobre uso da força por policiais

Segundo o decreto nº 12.341/2024, o uso de força — como armas, cassetetes e técnicas de imobilização — deve ter "seleção apropriada do nível a ser empregado". O objetivo é "minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes", de acordo com o texto.

O Governo Federal publicou, nesta terça-feira, 24, um decreto com normas para o uso da força por agentes de segurança . O texto, assinado pelo presidente Lula (PT) e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é datado de 23 de dezembro e foi incluído no Diário Oficial da União desta terça .

Outro ponto importante do decreto é que, em situações nas quais o uso da força resulte em ferimento ou morte, deve ser elaborado um relatório sobre a ocorrência. Conforme o texto, os elementos que devem constar no relatório serão definidos, separadamente, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Apenas órgãos federais, como a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança, são obrigados a adotar as normas definidas no decreto. A adequação ao texto será compulsória, no entanto, para que estados e o Distrito Federal possam receber repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública. As verbas do Fundo são usadas pelas unidades federativas para comprar equipamentos e financiar treinamentos.

Leia também

Pesquisador avalia que decreto segue critérios internacionais sobre o tema

Para o pesquisador Ricardo Moura, especialista em segurança pública e colunista do O POVO+, o decreto é importante devido ao alto índice de letalidade policial. "Uma polícia que mata em excesso é uma polícia ineficaz e ineficiente", pontua.