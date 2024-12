PM mata homem negro com 11 tiros nas costas na zona sul de São Paulo

Conforme informações da Folha de São Paulo, Gabriel foi atingido 11 vezes, incluindo no tórax, rosto, braços e mão, e morreu no local. Não havia arma com ele, apenas um cartão do SUS e uma nota de um dólar.

O policial, em depoimento, afirmou que Gabriel teria dito estar armado e feito um gesto simulando sacar algo debaixo da blusa. Por isso, alega ter atirado em legítima defesa. Contudo, a perícia e as imagens não corroboram essa versão.

Testemunhas confirmaram que Gabriel era conhecido por furtos no estabelecimento e que havia levado outros itens no mesmo dia. No entanto, familiares contestam a narrativa apresentada pelo policial. "Não faz sentido legítima defesa com 11 tiros. Queremos justiça para que isso não fique impune", declarou Fatima Taddeo, tia de Gabriel e advogada.