Marcha cobra reforma nas ações de segurança para a periferia de Fortaleza

A 12ª edição da Marcha da Periferia, realizada neste sábado, 30, reuniu dezenas de movimentos sociais, coletivos e organizações na Praça Santa Cecília, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Com o tema "Periferia Livre: Políticas Para a Vida e Não Para a Morte", o evento denunciou práticas consideradas pelos participantes como repressivas e criminalizadoras nas políticas de segurança pública para as periferias do Ceará.

A mobilização cobrou uma segurança pública popular, anti-armamentista e não repressiva, com foco no investimento em ações que garantam qualidade de vida e dignidade à população desses territórios. O evento contou com rodas de debate, intervenções artísticas e discursos políticos.