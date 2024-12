PM é afastado preliminarmente após agredir homem em abordagem em Sobral; veja vídeo

Repórter do caderno de Cidades

A abordagem foi registrada na tarde desta quarta-feira, 4, no bairro Padre Palhano. Vídeo de uma câmera de vigilância mostra que a composição policial trafegava em uma viatura, quando parou diante do homem.

Um policial militar flagrado em um vídeo batendo em um homem durante uma abordagem em Sobral (Região Norte do Estado) foi, preliminarmente , afastado das funções operacionais. A medida durará até ser finalizado o procedimento apuratório instaurado pela própria PM para averiguar o caso, informou em nota a corporação.

“Olha quem tá aí, ó”, diz o abordado, que começa a xingar os PMs, afirmando que eles teriam jogado o celular dele fora. “Esses arrombados, seus pau no cu, jogaram meu celular”. Uma policial ordena que ele coloque a mão na cabeça, o que o homem obedece.



Em seguida, um outro policial começa a agredir o homem com tapas e também com socos. “O senhor ouviu o que ele falou”, diz o PM, antes das agressões, a um homem que seria o pai do abordado. Veja o vídeo: