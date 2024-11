Combate a facções e ressocialização: nova turma formará 600 policiais penais no Ceará

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP-CE) iniciou nesta quinta-feira, 21, o Curso de Formação Profissional da nova turma da Polícia Penal do Ceará. A formação é uma etapa do processo seletivo do concurso para a Polícia Penal do Ceará e será realizada em três turmas consecutivas. Cada turma contará com 300 candidatos, somando um total de 900 participantes ao longo do processo.

Apesar dos 900 candidatos participarem da etapa de formação, dos quais 600 serão aprovados e convocados para atuar no sistema prisional do Ceará. Os demais ficarão no cadastro reserva.