Violência policial: PM agride dona de casa com soco no rosto durante abordagem

Os agentes teriam sido acionados pela filha da vítima, para atender à ocorrência de uma discussão entre as duas. Caso aconteceu na cidade de Campinas, em São Paulo

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um policial militar agride uma mulher com um soco no rosto durante uma abordagem em frente à casa da vítima. O caso aconteceu no dia 21 de outubro, na cidade de Campinas, em São Paulo. O vídeo foi divulgado nessa segunda-feira, 9.

Nas gravações, é possível observar três agentes de segurança pública ao redor da dona de casa, em frente à residência. Em seguida, dois deles parecem conter a mulher quando o terceiro retira um objeto do bolso e desfere um soco no rosto da vítima. Em entrevista à EPTV, a dona de casa afirmou que o objeto utilizado pelo agente no momento da agressão seria uma algema.