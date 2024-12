Reestruturação das forças de segurança busca dominar territórios no Ceará

R$ 24 milhões devem ser gastos por ano com contratação de pessoal, tecnologia e estrutura / Crédito: AURÉLIO ALVES

A reestruturação das forças de segurança do Ceará, anunciada pelo Governo do Estado nesta terça-feira, 17, busca dominar territórios fora da Capital, conforme o chefe do executivo estadual, Elmano de Freitas. Os trabalhos de investigação e ostensividade, realizados pelas polícias Civil (PC-CE) e Militar (PMCE), estão entre os destaques da reforma, com ampliação de cobertura nas regiões Sul, Norte e Metropolitana (RMF). Na Polícia Civil, serão criadas 20 unidades seccionais para auxiliar na coordenação de operações, e 30 novas Seções de Inteligência (Sein), divididas pelo Ceará. A pasta ainda prevê a instauração de novos departamentos de combate ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, além de uma delegacia de armas e melhorias nos plantões 24h em todo o território.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), também indicou novas instalações no interior. Para regionalizar o atendimento, são criadas também as Coordenadorias Regionais Sul, Norte e Central, bem como um núcleo na Serra da Ibiapaba. “Nós vamos tratar de maneira integrada em todos os territórios. Eu tenho absoluta compreensão de que se tem uma coisa importante cada vez mais na segurança é o domínio do território”, afirma Elmano. Os avanços também chegam à Polícia Militar, onde a reestruturação prevê duplicação do número de comandos operacionais espalhados pelo Ceará, saindo de quatro para oito. Fortaleza, RMF, Interior Sul e Interior Norte, que já tem um comando cada, irão receber uma segunda unidade.

Junto a esses comandos, outros nove batalhões e 18 companhias devem ser instaurados. As regiões do Vale do Jaguaribe e Serra da Ibiapaba ainda devem sediar dois novos Núcleos de Atendimento Biopsicossocial (NABs), voltados para a saúde mental dos agentes. “Isso é um marco histórico. Posso dizer que jamais vivenciado no Estado e que hoje realmente, com essa reestruturação, os resultados sociais vão ser cada vez mais potencializados”, comenta o comandante geral da PMCE, coronel Klênio Savyo. Forças precisam chegar ao mesmo tempo nos territórios Além de chegar a novas cidades, as forças vinculadas à Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também deverão atuar de forma conjunta nesses locais, conforme o plano apresentado pela gestão.

Denominado de “coerência territorial”, esse foi um dos critérios apresentados como essenciais para a elaboração do plano. De acordo com o titular da SSPDS, Roberto Sá, essa parceria irá auxiliar não apenas o serviço, mas também a análise de resultados das forças policiais do Ceará. “Como eu vou avaliar se está bom se eu não posso medir? Como eu vou medir se não há coincidência geográfica? A área da Polícia Militar coincide com a da Polícia Civil? Porque esse fenômeno do crime não é ou da investigação ou da polícia ostensiva. [...] Essa atuação é complexa, é integrada e é sistêmica. O mérito ou o demérito vai ser de todo mundo”, enfatiza o secretário. Por fim, outro ponto destacado na reestruturação é a mudança simultânea ao invés de pontual. De acordo com a gestão, R$ 24 milhões serão investidos por ano para garantir o avanço em diversas frentes de combate ao crime, como investigação, patrulha, medicina legal, bases de dados, entre outras.

“A primeira decisão é reestruturar as forças de segurança como um todo. Que nós possamos ter um avanço de ampliação, estruturação e modernização de todas ao mesmo tempo”, sinalizou Elmano. As mensagens com a proposição das melhorias em cada vinculada foram assinadas durante cerimônia realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, e serão enviadas à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Ainda não há prazos oficiais para que as medidas comecem a ser adotadas. Entre as forças de segurança há a expectativa de que o texto seja apreciado pelos deputados ainda este ano para que os projetos sejam implementados em 2025.