Mais três PMs serão julgados pela Chacina da Grande Messejana em 2015

ONZE pessoas foram mortas na Chacina do Curió / Crédito: Samuel Setubal

Mais três policiais militares sentarão no banco dos réus acusados de envolvimento na Chacina da Grande Messejana, crime que deixou 11 mortos e sete feridos do dia 11 para o dia 12 de novembro de 2015. Entre eles está o soldado Marcílio Costa de Andrade, apontado como um dos pivôs da matança.

Nesta quinta-feira, 28, nota do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) informou que transitou em julgado os recursos dos réus em tribunais superiores contra a sentença de pronúncia. Dessa forma, eles não têm mais direitos a recorrer contra a decisão da primeira instância.

"O juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza determinou, no último dia 20 de novembro, a intimação do Ministério Público, do Assistente de Acusação (Rede Acolhe – Defensoria Pública) e da defesa dos réus para que apresentem o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário e demais diligências do Art. 422 do Código de Processo Penal", afirmou o TJCE.



Ameaçado por criminosos, Marcílio se mudou do bairro e, de acordo com o MPCE, passou a descrever o fato aos companheiros de fardas como um atentado à corporação.

“Situações que o envolveram em assuntos pessoais o levaram a induzir [...] seus companheiros de farda como se fosse de caráter institucional, chegando-se, em consequência, ao ápice com a perpetração do delito que vítima o policial SERPA, e, a partir daí, é certo, se desenvolveram os fatos delituosos que culminaram na denominada 'Chacina da Messejana' ou 'Chacina do Curió, com suas deletérias consequências”, afirmou o MPCE na denúncia.

Já Eliézio e Luciano Breno, de acordo com a acusação, integraram o grupo de dezenas de PMs que, após o latrocínio que vitimou o soldado Valterberg Chaves Serpa, reuniu-se no bairro Curió, em um primeiro momento, para demonstrar solidariedade ao praça, mas que, em seguida, saíram pelas ruas do bairro praticando a matança.