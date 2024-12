Três policiais que mataram homem asfixiado em viatura são condenados a 23 e 28 anos de prisão

O Ministério Público Federal informou que, após 12 dias de julgamento com júri popular na Justiça Federal do estado de Sergipe (nordeste), os ex-policiais rodoviários federais Rodolpho Nascimento, William Noia e Kleber Freitas foram condenados pela morte de Genivaldo Santos em maio de 2022

A Justiça Federal condenou, neste sábado (7), três ex-policiais a penas de 23 e 28 anos de prisão pela morte em 2022 de um homem que foi trancando no porta-malas de uma viatura e submetido à inalação de gás lacrimogêneo, em um ato que chocou o país.

Nascimento foi o único condenado pelo júri popular, que o considerou culpado de homicídio triplamente qualificado (por asfixia, motivo fútil e sem possibilidade de defesa para a vítima) e o sentenciou a 28 anos de prisão, informou o comunicado do MPF.

"Sem esboçar resistência, foi derrubado, algemado, atacado com spray de pimenta no rosto por Kleber Freitas e colocado na parte traseira da viatura da PRF", segundo o Ministério Público.

Em relação a Noia e Freitas, “após a decisão dos jurados de que os réus não atuaram com o dolo de matar, o juiz, na sentença, afirmou que o julgamento mostrou um fato único: crime de tortura com resultado de morte não intencional”, impondo uma pena de 23 anos para cada um deles.

"Com a vítima rendida, Paulo Rodolpho lançou uma granada de gás lacrimogêneo no veículo e forçou a porta, com ajuda de William Noia. A ação resultou na morte de Genivaldo dos Santos", acrescentou.

O incidente causou comoção no Brasil depois que um vídeo de uma testemunha viralizou.

A filmagem mostrou uma fumaça espessa e os pés do homem sacudindo sob a porta do porta-malas enquanto um dos policiais pressionava a porta.