Mãe e filha são agredidas por policiais militares durante abordagem em SC

Duas mulheres foram agredidas por policiais militares no último sábado, 9, enquanto saíam de um supermercado em Içara, cidade no sul de Santa Catarina. Na ocasião, a advogada Aline Borges e sua mãe, servidora do Ministério Público, foram atingidas com chutes, pontapés e tapas no rosto por quatro agentes de segurança.

Segundo Aline, as agressões teriam começado após ela e a mãe se aproximarem de uma outra abordagem realizada pelos policiais, que foram acionados no supermercado após denúncia de que um cliente teria praticado injúria contra uma funcionária do estabelecimento. As informações são do Portal G1 Santa Catarina.