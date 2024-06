'Cachorro fóssil': vira-lata caolho do Recife chama atenção no TikTok

Viraliza no TikTok o vira-lata Pingo, conhecido na plataforma como “cachorro fóssil” devido à sua aparência atípica. No perfil da tutora, Andreza Ferreira, dona de um abrigo de animais no Recife (PE), uma pasta com nove vídeos sobre o cachorro soma mais de 16 milhões de visualizações.

Devido a uma fratura na mandíbula, a boca de Pingo está sempre aberta e a língua, sempre para fora. O cão não tem dentes, teve o olho esquerdo removido, é cego do olho direito e tem dificuldade para se locomover.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu e Casca de bala": ENTENDA origem do hit do TikTok