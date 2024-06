Homem agride cachorro em bairro de Fortaleza; Polícia investiga caso

Imagens de câmera de segurança registraram momento em que um homem atira pedra contra um cachorro no bairro João XXIII. Polícia CIvil investiga o caso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga caso de maus-tratos a animais no bairro João XXIII, em Fortaleza. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um homem atira pedra contra um cachorro.

Caso ocorreu na última quarta-feira, 12, por volta de 16h57min. Inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Nas imagens registradas, um homem é visto pedalando uma bicicleta com garrafões de água. Ele avista o cachorro correndo pela rua, para de pedalar e acerta o animal com algo similar a uma pedra, deixando-o inconsciente.