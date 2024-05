Maior peixe do mundo, tubarão-baleia é avistado por nadadores; vídeo

Um grupo de nadadoras avistou o peixe enquanto fazia a travessia do Leme, no Rio de Janeiro, nesse sábado, 27; vídeo foi gravado mostrando o animal

Um grupo de nadadoras estava fazendo a travessia do Leme ao Pontal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesse sábado, 27, quando foi surpreendido por um tubarão-baleia, que é considerado o maior peixe do mundo.

Estudo prevê extinção em massa da vida marinha se aquecimento persistir; ENTENDA

Valesca Cruz, uma das nadadoras, disse ao G1 que se assustou com a presença do animal. “Quando eu estava nadando, eu vi surgir aquela imensidão com as pintinhas brancas. Eu tomei um susto na hora, parei de nadar. Dá um medo do que vai acontecer, se vai atacar ou não”, afirmou.