‘Universigato’: felino recebe doutorado em universidade dos EUA

Com direito à perfil no site da Universidade de Vermont, o gato Max recebeu um doutorado honorário e foi homenageado como formando da classe de 2024

Com um ronronar de aprovação do corpo docente, um visitante de quatro patas que cativou estudantes e funcionários da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, recebeu o seu doutorado honorário. Agora, o felino Max pode ser considerado um doutor em “Litter-ature”.

A palavra é um trocadilho com a palavra “litter box”, ou “caixa de areia”, em português, e rendeu ao gato, já popular entre os universitários, um perfil no portal da instituição de ensino.

Em anúncio nas redes sociais, a universidade homenageou o felino “com todas as vantagens da erva-de-gato, privilégios de arranhadores e as responsabilidades de cuidar da caixa de areia que vêm com eles”.