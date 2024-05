TikTok e Universal Music fazem acordo e músicas voltam à plataforma

Novo acordo entre TikTok e Universal Group Music deve proteger artistas e músicas do uso da IA generativa

As canções de artistas representados pela UMG e outros selos da gravadora (como Abbey Road Studios, Island Records, Virgin Music Records, Capitol Music Group e Blue Note Records) haviam sido removidas em janeiro deste ano.

“O acordo conjunto marca uma nova era de colaboração estratégica entre as duas organizações, construída sobre um compromisso partilhado de ajudar os artistas e compositores da UMG a alcançar o seu potencial criativo e comercial ”, detalha o comunicado.

Inúmeras músicas do selo Universal Music Group (UMG) retornaram ao TikTok . A novidade foi anunciada pela própria gravadora em publicação na quarta-feira, 1º, após um acordo entre as duas empresas.

Com a decisão, inúmeras músicas de artistas internacionais, como Taylor Swift e Elton John, e nacionais, como Ivete Sangalo e Anitta, foram retiradas da plataforma fazendo com que as publicações que utilizavam os áudios ficassem sem som.

“Estamos ansiosos para colaborar com a equipe da TikTok para promover os interesses de nossos artistas e compositores e impulsionar a inovação no envolvimento dos fãs, ao mesmo tempo que avançamos na monetização da música social”, comenta Sir Lucian Grainge, presidente e CEO do Universal Music Group.

