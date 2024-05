"Eu e Casca de bala": entenda o novo hit do TikTok

"Casca de Bala", música de Thulio Milionário, se tornou um dos maiores hits neste primeiro semestre de 2024 Crédito: Reprodução/ @thulliomilionario

Que o Brasil é um país de várias culturas, as quais se misturam quase que naturalmente, todos já sabem. Foi exatamente a partir deste paradigma que surgiu a fama em torno do hit "Casca de bala", do cantor Thullio Milionário. O nome da canção surgiu de um termo bastante usado nas vaquejadas para se referir ao um parceiro que topa quaisquer aventuras. A expressão foi adaptada pelo compositor Flávio dos Teclados e adicionada ao repertório de Thulio.

A música se popularizou a partir das tendências do TikTok, onde famosos como Carlinhos Maia e Virgínia fizeram suas versões mostrando seus "casca de bala". Além disso, cantores de forró, como Wesley Safadão, já interpretaram a canção em seus shows. No TikTok Brasil, “Casca de Bala” chegou ao 1º lugar das mais ouvidas. Atualmente, mais de 1 milhão de vídeos circulam pela web ao som de Thullio, com 1,5 bilhão de views no TikTok. O sucesso tem mais 20 milhões de streams somados nas plataformas de música. Casca de Bala: quem é o intérprete da música Esse com certeza é o maior hit na carreira de Thulio Milionário, natural do Rio Grande do Norte. O artista já era famoso, principalmente no meio da vaquejada, por interpretações a partir do piseiro.