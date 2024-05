Cachorro espera dono por horas em pronto-socorro na Itália

Francesco observava quieto e atento cada pessoa que passava quando as portas do local se abriam. Veja o que aconteceu

Um cachorro italiano chamado Francesco chamou a atenção recentemente após ter passado horas esperando o dono em frente ao setor de emergência do hospital de Perúgia, na Úmbria, centro da Itália.

O animal aguardou Italo, seu tutor idoso, por cerca de quatro horas em frente à entrada da unidade de saúde, na última quarta-feira, 25.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Francesco: cachorro aguardou comportado por várias horas

Segundo as informações da Ansa, Francesco observava quieto e atento cada pessoa que passava quando as portas do local se abriam. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde de Italo, responsável pelo cachorro sem raça definida.