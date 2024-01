Vira-lata é adotado por funcionários de hospital e ganha crachá

Ademar tem menos de dois anos e não possui raça definida. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o cachorro vivia na frente do hospital e recebia cuidados da equipe. No entanto, em janeiro foi adotado pelos funcionários e recebeu até adestramento específico para a sua função.

O ano de 2023 foi diferente para o cão Ademar. O cachorro foi adotado pelos funcionários do Hospital Dia Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. O animal, que até ganhou crachá e uma função no local, ajuda nos atendimentos humanizados, chamando a atenção dos pacientes.

Vira-lata é adotado por hospital: “Ademar traz um efeito benéfico para os pacientes”

O médico Ronald Maia Filho, gestor do Hospital Dia, afirmou para o site G1 que todos os funcionários se apaixonaram por Ademar. "O Ademar apareceu aqui filhotinho e resolvemos adotá-lo e adestrá-lo para que pudesse interagir com pacientes e colaboradores. Os funcionários se apaixonaram e foi um pedido de todos.”

“Ademar traz um efeito benéfico tanto para os pacientes quanto para os colaboradores. Ele traz imagens que remetem à infância, bem-estar, ao nosso lar”, completou Maia.

Vira-lata é adotado por hospital: 1º cachorro hospitalar da rede municipal de saúde

O cão Ademar se tornou o primeiro cachorro a fazer parte de um hospital da rede municipal de saúde.

Segundo os funcionários, o animal traz alegria para o lugar e alivia o estresse, gerando benefícios para todos. Além disso, todos exaltam como o animal é dócil e gentil.

Vira-lata é adotado por hospital: processo de adestramento

O cachorro passou por um adestramento de oito meses com o instrutor Dalton Gameleira. Ademar faz visitas diariamente nos ambulatórios após a adestração e, durante o período da noite, fica no estacionamento do hospital.