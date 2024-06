Jacaré e sucuri se enfrentam em parque no Pantanal do Mato Grosso; veja vídeo

O embate entre um jacaré e uma sucuri foi registrado no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal mato-grossense. O vídeo foi feito pelo guia turístico e fotógrafo Branco Arruda.

Nas imagens, o jacaré aparece abocanhando a sucuri e aparenta estar “em vantagem” no duelo. O registro é do início de maio e apesar de o jacaré aparecer vencendo a disputa, não é possível saber qual o desfecho do enfrentamento.

O guia turístico e fotógrafo Branco Arruda, que trabalha há 25 anos com avistamento de onças-pintadas no Pantanal, diz que o embate pode ter durado mais de duas horas.