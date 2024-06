Gato skatista quebra recorde ao percorrer 10 m em 12 segundos

Bao Zi também realiza uma série de truques, como se fingir de morto, apertar campainhas, e até driblar com uma bola. Veja vídeo do felino andando de skate

O bichano percorreu uma distância de 10 metros em apenas 12,85 segundos. Com apenas um ano e oito meses, Bao foi treinado pelo seu tutor, Li Jiangtao. Ele decidiu investir no interesse que o animal demonstrava pelo skate.

Um gato chinês bateu o recorde como felino mais rápido a andar de skate. “Bao Zi” viralizou em um vídeo postado pelo Guinness World Records no dia 24 de maio quando anunciaram que o animal quebrou um recorde inusitado.

Ele realiza uma série de truques, desde sentar e sacudir as patas até se fingir de morto, rolar, pular, escalar, passar por aros, apertar campainhas, empurrar barris rolantes e até driblar uma bola de basquete. Para dominar o skate foi necessário um ano inteiro de treinamento.

O tutor começou a treinar felinos após criar um vínculo com Bao. Até o momento, ele treinou 13 gatos para usar o banheiro com descarga . Apesar da aparência fofa, o felino recordista é ousado e explorador.

Li é um treinador de animais de estimação experiente que iniciou a carreira treinando cães. Ele contou ao Guinness que começou a andar de skate para se divertir com seu cachorro.

Gato skatista entrou para o livro dos recordes



Bao Zi viralizou com seu vídeo publicado no YouTube do Guinness World Records. A postagem já possui quase 100 mil visualizações na plataforma. Nele, é possível observar o animal percorrendo uma distância de 10 metros em menos de 13 segundos, número mais rápido para um felino até agora.

O recorde foi registrado em 4 de abril deste ano em Wenzhou, Zhejiang, na China, mas divulgado apenas em 24 de maio. Para Li, a conquista de Bao Zi é incrível e ele está muito feliz com o amor que seu pequeno recordista está recebendo.

"Todos os dias recebemos mensagens de amor e bênçãos de fãs de todo o mundo. Quero agradecer a todos que apoiam e amam Bao Zi. Levar alegria a tantas pessoas torna esta jornada verdadeiramente significativa", relatou ao Guinness.

Gato skatista caçava ratos e já fugiu de casa



O tutor relata que adotou o animal da raça "Gato de Pelo Curto Americano" (American Shorthair) para resolver um problema de roedores em sua casa. “Tínhamos ratos correndo pelo teto à noite, então pedi a Bao Zi para assustá-los”, explica Jiangtao.