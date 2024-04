Comunicador descobre morte de filha ao filmar acidente de trânsito

Caso aconteceu na noite de sexta-feira, 22, na rodovia PRC-279, em Faxinal, município no norte do Paraná . Kamilly pilotava uma motoneta e bateu de frente com carro de passeio em trecho de pista simples.

“Um acidente com a minha filha aqui. Ela estava saindo do serviço e estava contente por conseguir o serviço. Infelizmente, bateu a moto de frente com um Pálio [modelo do carro]”, descreveu Donatto durante a live. “Vejo hoje o corpo da minha filha estendido no chão”, lamentou ele.

O boletim não detalhou, segundo o G1 Paraná, qual dos condutores invadiu a pista do outro. O local estava escuro no momento do acidente.

De 39 anos, o motorista do carro foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, e encaminhado a uma unidade hospitalar de Faxinal.