Desabamento: jovem usou corpo como escudo para salvar a filha soterrada por 15 horas

Após passar 15 horas soterrada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, Ayla, 4, foi resgatada. Segundo o avô da menina, o pai da criança, Douglas, 24, haveria usado seu corpo como escudo para proteger a filha. O resgate da menina foi feito pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com a chuva intensa, já às 23h de sexta, 22, as equipes não interromperam as buscas. No desabamento do prédio onde a família vivia, aconteceram quatro casos de morte: Douglas José de Souza da Silva, 24, a mãe da criança, Beatriz da Silva Lima, 25, o irmão de Ayla, Lukas Willian da Silva Lima Justino, 9, e a avó materna, Maria Lucia Casemiro Lima, 66.