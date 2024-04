Segundo dos sete fugitivos de unidade prisional é recapturado no Eusébio

Cinco internos seguem foragidos. Eles escaparam da Unidade Prisional Professor José Sobreira Amorim no domingo, 17. Segundo O POVO apurou, eles teriam saído pela porta da frente do presídio

Um fugitivo da Unidade Prisional Professor José Sobreira Amorim (UP-Sobreira Amorim) foi recapturado pela Guarda Municipal do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, na terça-feira, 19. O interno havia fugido com outros seis presos, um deles detido no mesmo dia da fuga.

O segundo recapturado é o Anderson Gonçalves dos Santos, conhecido como "Piroco". O primeiro interno foi Mateus Acelino da Silva, o "Malaguta". A fuga ocorreu no domingo, 17, e os internos teriam saído pela porta da frente da unidade.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que segue em diligências no intuito de capturar os demais foragidos. Entre os criminosos, há um homem que é condenado a mais de 70 anos por participação na chacina de Quixeramobim.