Suspeito de envolvimento em furto na Paraíba é preso na Praia do Futuro

Imagem de apoio ilustrativo. O suspeito foi encontrado em um imóvel na Praia do Futuro Crédito: Divulgação/SSPDS

A prática ilícita foi flagrada por câmeras de segurança do local. Após investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Estado da Paraíba (PCPB), um mandado de prisão temporária em desfavor do suspeito foi expedido pela Comarca de Campina Grande. Com o compartilhamento de informações da Polícia do Ceará com a Polícia da Paraíba, o suspeito foi encontrado no bairro Praia do Futuro. A operação contou a participação do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ele encontra-se à disposição da Justiça.

