Mulher é presa suspeita de receptar equipamentos de energia furtados

Materiais estavam armazenados dentro de um terreno no bairro Cajazeiras; com ela foram apreendidos medidores, postes, fios, conectores e outros dispositivos

Crédito: Divulgação: Polícia Civil do Estado do Ceará

De acordo com a PC-CE, a abordagem foi realizada após uma denúncia anônima que alertava para o armazenamento dos materiais de origem desconhecida no local.

A captura foi feita após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) encontrar diversos tipos de equipamentos escondidos em um terreno da região.

A suspeita foi conduzida junto ao material apreendido para o 13° Distrito Policial (13° DP) no bairro Cidade dos Funcionários, onde foi autuada por receptação. A PC-CE também afirma que novas diligências serão realizadas para identificar demais envolvidos no crime.

Questionada pelo O POVO sobre qual a relação da mulher presa com o caso, a Secretaria de segurança Pública e Defesa Social disse que o nível de envolvimento da suspeita não poderá ser informado para preservar as investigações. Veja lista dos materiais apreendidos:

Em nota, a Enel Ceará informou que acompanha a investigação e que os materiais apreendidos serão rastreados para identificação. Ainda de acordo com a distribuidora, cerca de 45 quilômetros (km) de cabos de rede elétrica foram furtados e todo o Estado. Ao final do ano passado, esse número ultrapassou a marca de 237 km.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 13° DP: (85) 3101-2050

Veja imagens do material apreendido: