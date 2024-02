Moradores de Aracoiaba acompanham sepultamento de vítimas da chacina

O crime ocorreu neste fim de semana, no sábado, 17. Outra chacina foi registrada no mesmo dia no município de Caucaia

Dezenas de moradores, além de amigos e familiares das vítimas da chacina de Aracoiaba, registrada no último sábado, 17, no Maciço de Baturité, se reuniram nesta segunda-feira, 19, para prestar as últimas homenagens às quatro vítimas. Com duas chacinas, fim de semana tem 22 homicídios em um único dia no Ceará.

Entre os mortos está o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Kennedy Guedes, que assumiu no início de 2024 a titularidade da pasta na gestão do município.

As condolências ocorreram durante uma missa realizada na quadra da Escola Pedro Guedes Alcoforado, ao lado da igreja matriz do município. O sepultamento será realizado às 10 horas, no cemitério São João Batista.