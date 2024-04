Adolescente é apreendido suspeito de matar a própria mãe a pauladas em Coreaú

Repórter do caderno de Cidades

Caso ocorreu na noite dessa quarta-feira, 20. Jovem foi contido pelos próprios moradores do distrito de Araquém. Francisca Lourenço Carvalho morreu a caminho do hospital

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar a pauladas a própria mãe, identificada como Francisca Lourenço Carvalho. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira, 20, no distrito de Araquém, em Coreaú, no Sertão de Sobral.



Conforme a Polícia Militar, era por volta das 23 horas quando os policiais foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal grave.



"Quando chegaram ao local, a composição se deparou com o suspeito contido por populares, que informaram que a genitora dele, uma mulher de 45 anos, morreu a caminho do hospital, após o menor de idade ferir a vítima com um pedaço de pau", informou a PM.