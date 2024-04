Homem é preso em Iguatu levando 93 kg de cocaína dentro de carro

Em ação conjunta entre as Polícias Militares do Ceará e Paraíba, o homem de 51 anos foi preso na tarde desta sexta-feira transportando 93 kg de cocaína e 10kg de crack

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 21, transportando 93 quilos de cocaína e 10 quilos de crack dentro de um carro, na cidade de Iguatu. Operação que resultou na prisão e apreensão da droga é fruto de ação conjunta entre a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Militar da Paraíba (PMPB).

A PMCE e a PMPB já acompanhavam informações sobre um transporte com drogas ilícitas que tinha como destino a cidade de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. As forças responsáveis encontraram o suspeito almoçando em um posto de combustíveis em Iguatu e conseguiram fazer a prisão e apreensão.