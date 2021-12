Retrospectiva 2021: relembre famosos que morreram neste ano

O ano de 2021 foi marcado por grandes perdas no meio artístico. Além da pandemia de Covid-19, que ceifou mais de 620 mil vidas brasileiras, acidentes e doenças raras também causaram a morte de cantores, atores, comediantes, políticos e outras figuras públicas emblemáticas do país. Confira abaixo uma lista contendo as personalidades que se despediram do público neste ano:

Retrospectiva: cantores que morreram em 2021

Genival Lacerda

O cantor paraibano Genival Lacerda, compositor de grandes hits do forró, como "Severina xique xique", "Radinho de pilha" e "De quem é esse jegue?", morreu em 7 de janeiro de 2021, aos 89 anos, vítima de Covid-19.

Dominguinhos do Estácio

O compositor e intérprete de samba-enredo carioca Dominguinhos do Estácio morreu em 30 de maio de 2021, aos 80 anos, após sofrer um hemorragia cerebral.

Agnaldo Timótio

O cantor Agnaldo Timótio morreu em 17 de março de 2021, aos 84 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19.

MC Kevin

O funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, morreu em 16 de maio de 2021, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um hotel da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Nelson Sargento

O cantor e compositor Nelson Sargento, baluarte da Mangueira, morreu em 27 de maio de 2021, aos 96 anos, decorrente de complicações causadas por um câncer.

Marília Mendonça

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após sofrer um acidente aéreo na zona rural Piedade de Caratinga(MG).

Retrospectiva: atores e atrizes que morreram em 2021

Léo Rosa

O ator Léo Rosa morreu em 9 de março de 2021, aos 37 anos, após uma longa batalha contra um câncer nos testículos.

João Acaiabe

O ator João Acaiabe morreu em 31 de março de 2021, aos 76 anos, por complicações decorrentes da Covid-19.

Paulo Gustavo

O ator e comediante Paulo Gustavo morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, por complicações da Covid-19.

Eva Wilma

A atriz Eva Wilma morreu em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, de câncer no ovário que, disseminado, levou a uma insuficiência respiratória.

Camilla Amado

A atriz e professora de interpretação brasileira Camilla Amado morreu em 6 de junho de 2021, aos 82 anos, devido a um câncer.

Mabel Calzolari

A atriz Mabel Calzolari morreu em 22 de junho de 2021, aos 21 anos, após quase dois anos lutando contra a aracnoidite torácica, doença rara que atinge a medula.

Paulo José

O ator, roteirista e diretor Paulo José morreu em 11 de agosto de 2021, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira morreu em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos, vítima da Covid-19.

Sérgio Mamberti

O ator Sérgio Mamberti morreu em 3 de setembro de 2021, aos 82 anos, decorrente a uma infecção no pulmão.

Luis Gustavo

O ator Luis Gustavo, conhecido por personagens televisivos como o seu Vavá de "Sai de baixo", morreu em 19 de setembro de 2021, aos 87 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

Marina Miranda

A atriz Marina Miranda morreu em 21 de setembro de 2021, aos 90 anos, devido a uma infecção urinária e problemas pulmonares.

Caike Luna

O ator e humorista Caike Luna morreu em 3 de outubro de 2021, aos 42 anos, em decorrência de um câncer do tipo Linfoma Não-Hodgkin.

Mila Moreira

A atriz Mila Moreira morreu em 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Retrospectiva: políticos que morreram em 2021

Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) morreu em 16 de maio de 2021, aos 41 anos, decorrente a câncer na cárdia, uma válvula entre o esôfago e o estômago.

Jorge Picciani

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e pecuarista Jorge Picciani morreu em 14 de maio de 2021, aos 66 anos, devido a um câncer na bexiga.

Retrospectiva: jornalistas que morreram em 2021

Artur Xexéo

O jornalista, escritor e dramaturgo Artur Xexéo morreu em 27 de junho de 2021, aos 69 anos, após uma parada cardiorrespiratória.

Cristiana Lôbo

A jornalista Cristiana Lôbo morreu em 11 de novembro de 2021, aos 64 anos, em decorrência de um mieloma múltiplo, câncer do qual se tratava há alguns anos e que foi agravado por uma pneumonia.

