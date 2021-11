Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

Cristiana tratava um mieloma múltiplo e no último final de semana foi internada com pneumonia

A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira, 11, aos 63 anos. A causa da morte foi um mieloma múltiplo, um tipo de câncer que acomete as células plasmáticas. No último fim de semana, a doença foi agravada por uma pneumonia e a jornalista foi internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do portal g1.

Cristiana atuava na GloboNews e estava de licença médica desde o início do ano. Em julho, ela chegou a publicar um tuíte em que acalmava os telespectadores sobre o seu estado de saúde.

Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo! — Cristiana Lôbo (@cristilobo) June 17, 2021

Nesta quinta-feira, 11, a GloboNews interrompeu sua programação para homenagear Cristiana, que trabalhava na emissora desde março de 1997.

