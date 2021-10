Ator Caike Luna, o Cleitom de "Zorra Total", morre aos 42 anos

14:33 | Out. 03, 2021

Ator, conhecido por papéis de humor na Globo e no Multishow, estava em tratamento contra um câncer desde abril deste ano; óbito foi confirmado pela atriz Katiuscia Canoro

O ator Caike Luna morreu neste domingo, 3, no Rio de Janeiro, aos 42 anos. Conhecido por personagens como Cleitom, de "Zorra Total", o artista lutava contra um câncer desde abril deste ano. A morte foi informado pela atriz Katiuscia Canoro em postagem no Instagram.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Katiuscia Canoro (@katiusciacanoro)





Além do humorístico da Globo, Caike Luna fez papéis de humor em programas do Multishow, como "Treme Treme" e "Xilindró". Ele seguiu em tratamento contra um linfoma - tumor no sistema linfático - desde quando descobriu a doença.

Nas redes sociais, Caike compartilhava o cotidiano do tratamento, além de alguns trabalhos seus na televisão. A última publicação foi feita quatro semanas atrás. Em agosto, ele havia anunciado a conclusão da quimioterapia.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por caikeluna (@caikeluna)

