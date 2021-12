Cantor Maurílio morre aos 28 anos, em Goiás

O cantor sertanejo Maurílio teve uma piora no quadro de saúde ontem e hoje, 29, ele morreu em hospital de Goiânia, em Goiás, devido a uma infecção grave no pulmão. Ele tinha 28 anos de idade

O cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, morreu hoje, 29, aos 28 anos de idade. Ele teve uma piora no quadro de saúde ontem, 28, devido a uma infecção grave no pulmão e faleceu nesta quarta, em hospital de Goiânia, em Goiás.



O cantor estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI),, desde a madrugada do dia 15 de dezembro. Ele foi hospitalizado após passar mal durante a gravação de um DVD na capital. Na ocasião, Maurílio chegou a cair no palco. Na unidade de saúde, a princípio, ele recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar.

Sobre o assunto Cantor sertanejo Maurílio reclamou de dor na perna dias antes de ser internado

Maurílio tem lesão renal e vai fazer hemodiálise, diz boletim médico

Tromboembolismo pulmonar: entenda a doença que fez o cantor Maurílio ser internado

Maurílio apresenta melhora e chora ao ouvir a voz da esposa na UTI

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informou a equipe médica, ele teve uma lesão renal. Após isso, o cantor começou a fazer sessões de hemodiálise. No último dia 17, a sedação foi suspensa para que os médicos avaliassem as condições neurológicas. Já no dia 18, foi informado que o cantor apresentava melhora em seu quadro clínico e que ele seguia se alimentando por sonda.

No dia seguinte, 19, foi divulgado que o cantor passou a respirar espontaneamente. A esposa dele, Luana Ramos, contou que chegou a conversar com o marido na UTI. No último dia 20, ele foi transferido para o Hospital Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) e, infelizmente, foi diagnosticado com um inchaço no cérebro

Nessa segunda-feira, 27, Wandervan Azevedo, médico que acompanha o estado de saúde do sertaneja, divulgou que Maurílio teve o quadro estabilizado, após apresentar dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. Um relatório divulgado detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado.

Nesta terça-feira, no entanto, Maurílio apresentou uma piora. Em suas redes sociais, a esposa e a mãe do cantor, além da parceira de trabalho, a cantora Luiza, fizeram publicações pedindo orações pela recuperação do sertanejo. "Não vamos desistir nem desanimar. Continuem orando, Deus está no comando e quem sabe de tudo é ele! Não vamos desanimar", escreveu Luiza.

“É normal ter intercorrência em UTI, mas estamos bem e firmes, confiantes. Vamos continuar orando e a gente pede que vocês continuem orando pela vida do Maurílio, que ele vai melhorar e vai sair dessa. É só mais uma batalha”, disse Luana Ramos, esposa de Maurílio. “Orem muito, passem pensamentos positivos, palavras de conforto, de calma, que tudo vai dar certo. A nossa confiança está inabalável”, também declarou a mãe do cantor.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags