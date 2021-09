Aos 87 anos, morre o ator Luis Gustavo

O ator Luis Gustavo, de 87 anos, morreu neste domingo, 19, após complicações de câncer no intestino. A informação foi divulgada pelo sobrinho e também ator, Cássio Gabus Mendes, em seu perfil no Instagram. “Informo que meu querido Tatá faleceu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigada por tudo, meu amado tio”, escreveu.

Em fevereiro deste ano, ele foi vacinado contra a Covid-19 no interior de São Paulo, em Itatiba, cidade onde morava. Na ocasião, ele afirmou à TV TEM que estava acostumado com agulhas. “Eu tomo tanta agulhada, porque estou fazendo tratamento de quimioterapia, então, para mim, a parte medicinal é normal”, disse.

Em nota, a TV Globo lamentou a morte do artista. “Se apaga o sorriso do ator e comediante Luis Gustavo. Ele sempre se dedicou à comédia. Dizia que as crianças eram seus grandes professores: se não riam, o personagem não estava pronto. O intérprete dos eternos Mario Fofoca e tio Vavá nos deixa hoje, dia 19, aos 87 anos, em decorrência de complicações por conta de um câncer no intestino”, escreveu a emissora.

O artista estava afastado da televisão desde 2018, quando descobriu o câncer no intestino. Ele interpretou personagens que ficaram marcados, como o detetive Mário Fofoca em Elas por Elas, o estilista Victor Valentin em Ti Ti Ti e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa Sai de Baixo.

Luis Gustavo Sanchéz Blanco nasceu em Gotemburgo, na Suécia, em 2 fevereiro de 1934, e migrou para o Brasil ainda criança. Era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco, e de Jéssica Vignolli Blanco, avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone, e tio dos atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.

