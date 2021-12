Enchentes na Bahia: o que está acontecendo e como ajudar?

A Bahia vem passando por uma situação de emergência desde o início de dezembro devido as fortes chuvas que atingem algumas regiões do Estado. Cerca de 50 municípios estão em situação de emergência por causa das intensas chuvas e inundações, dentre eles cidades como Itabuna e Ilhéus. Na última segunda-feira, 27, subiu para 20 o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia. Entenda o que está acontecendo na Bahia e como ajudar os municípios:

A previsão para os próximos dias na Bahia é de céu encoberto e pancadas de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com a meteorologista do Instituto, Cláudia Valéria, as chuvas podem ser explicadas pelo fenômeno que acontece todos os anos chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), intensificado pelo fenômeno La Niña. "É um grande corredor de umidade que fica sobre o Estado, passando pelo oeste, Vale do São Francisco, sudoeste e sul. Este ano, por conta da maior influência do La Niña, esse fenômeno está intensificado e mais frequente, provocando chuvas mais volumosas e com maior duração", explicou Cláudia. Tais chuvas superaram a previsão de climatologia esperada para o mês de dezembro.

Com a intensificação dos ventos, uma quantidade maior que o normal de águas quentes se acumula no Pacífico Equatorial Oeste, enquanto no Pacífico Leste, próximo ao Peru e Equador, verifica-se a presença de águas mais frias, causando aumento no desnível entre o Pacífico Ocidental e Oriental. Esse fenômeno é, inclusive, responsável por contribuir para o aumento ou diminuição das temporadas de furacões no Hemisfério Norte. O que pode ocasionar uma maior atividade de conversão no Atlântico Norte, impactando o regime de chuvas, no final da temporada de furacões e na intensidade do inverno boreal que se aproxima nos Estados Unidos.

No Ceará, a ZCAS tem influenciado nas precipitações no Ceará. No entanto, o fenômeno não causará o mesmo impacto na Bahia, pelo menos nos próximos dias. No litoral do Estado, a previsão era de que as precipitações ocorressem preferencialmente no período da manhã e no decorrer do dia nas demais áreas. A chuva deve ser passageira, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo acontecer de forma isolada. Nos próximos dois dias, no litoral, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, as precipitações deverão ocorrer no período da madrugada e no início da manhã.

Enchentes na Bahia: quantas pessoas foram afetadas?

Até a última segunda-feira, 27, 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados foram contabilizados. Os dados foram enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil. As mortes foram registradas em Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

Enchentes na Bahia: quais as cidades em situação de emergência?

Na última segunda, 27, o governador Rui Costa incluiu mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas. Até o último dia 25 de dezembro, um total de 25 cidades faziam parte da lista. Com a atualização, já são 72 as cidades baianas nas quais os efeitos da chuva resultaram na medida. Veja os novos municípios que estão em situação de emergência:

Anagé

Angical

Arataca

Aurelino Leal

Barra do Choça

Belo Campo

Brejolândia

Caatiba

Caetanos

Camacan

Canavieiras

Coaraci

Cotegipe

Dário Meira

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Governador Mangabeira

Ibicaraí

Ibipeba

Igrapiúna

Iguaí

Ipiaú

Itabuna

Itaju do Colônia

Itapé

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itororó

Jequié

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Manoel Vitorino

Marcionílio Souza

Milagres

Pau Brasil

Poções

Santanópolis

Santa Inês

Sapeaçu

Ubaíra

Ubatã

Uruçuca

Valença

Vitória da Conquista

Wanderley

Já estavam em situação de emergência as cidades de Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Encruzilhada, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Enchentes na Bahia: artistas ajudam as cidades

Com a situação de calamidade na Bahia, famosos como Xand Avião e Wesley Safadão vem reunindo forças para ajudar os municípios. Xand doará todo o cachê do show que será feito na Bahia no próximo dia 29 e também pediu em suas redes sociais que as pessoas ajudem na campanha "SOS Bahia", organizada pela Cufa Bahia. "A cada passagem pela Bahia eu me sinto um ser humano melhor. Ver a situação que nossos irmãos baianos estão enfrentando nesses últimos dias é muito duro. Fiz a doação de 100% do cachê de um show que tenho em Salvador e estou mobilizando meus amigos e parceiros para colaborarem nessa hora tão difícil”, relatou Xand.

Safadão também doou todo o cachê do show para mobilizações que atuam nas regiões afetadas. "Hoje eu tenho um show aqui na Bahia, vou doar 100% do meu cachê para ajudar as mais de 400 mil pessoas que estão sofrendo com suas casas devastadas, sem saber onde vão dormir. É uma situação muito complicada”, disse o cantor através do Instagram. Outros famosos, como a influencer Virgínia, também vem ajudando na causa: até o dia 31 de dezembro, todo o lucro da marca da influencer será doado para cidades baianas.

Enchentes na Bahia: como o Ceará vem ajudando

No último dia 25, vinte e cinco bombeiros, seis viaturas e equipamentos como botes, coletes salva-vidas e cilindros saíram do Ceará às 18 horas do sábado rumo ao sul da Bahia. Apoio deve permanecer no estado vizinho pelo tempo que for necessário, conforme informa o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A operação é coordenada pelo tenente coronel Daniel Oliveira Landim. Fazem parte da equipe bombeiros especialistas em busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, defesa civil e mergulhadores. Pelas redes sociais, o governador Camilo Santana informou ainda que disponibiliza uma aeronave, caso seja necessário aos resgates e ações de apoio.

Enchentes na Bahia: como ajudar?

A Arena Castelão virou ponto de arrecadação para as vítimas das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias na Bahia. Intitulado "S.O.S Chuvas no Sul da Bahia", o local recebe doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados. O ponto pode ser encontrado nas bilheterias um e dois, localizadas em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Deputado Paulino Rocha. As doações são recebidas das 9 às 17 horas.

Através do seu perfil no Instagram, a prefeitura de Salvador, capital do estado baiano, também divulgou campanhas oficiais das prefeituras das cidades atingidas e outras inciativas que estão ajudando os municípios:







