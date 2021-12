Ceará envia 25 bombeiros e equipamentos para ajudar o sul da Bahia

Nesse sábado, 25, a Bahia contava com 19 cidades com comunidades inundadas

Vinte e cinco bombeiros, seis viaturas e equipamentos como botes, coletes salva-vidas e cilindros saíram do Ceará às 18 horas desse sábado, 25, rumo ao sul da Bahia. Apoio deve permanecer no estado vizinho pelo tempo que for necessário, conforme informa o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A operação é coordenada pelo tenente coronel Daniel Oliveira Landim.



Fazem parte da equipe bombeiros especialistas em busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, defesa civil e mergulhadores. Pelas redes sociais, o governador Camila Santana informou ainda que disponibiliza uma aeronave, caso seja necessário aos resgates e ações de apoio.

Minha solidariedade aos irmãos baianos diante da grave situação enfrentada. Conversei hoje com o governador @costa_rui. Enviamos bombeiros e viaturas para auxiliar no apoio às vítimas. Também disponibilizamos uma aeronave em caso de necessidade. pic.twitter.com/7bOBrvDSXm

Os bombeiros cearenses integram o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), o Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e a Companhia de Mergulho de Resgate (CMR).

Nesse sábado, 25, a Bahia contava com 19 cidades "com comunidades embaixo d’água”, conforme comunicou em vídeo nas redes sociais o governador baiano, Rui Costa. “Estamos mobilizando todas as nossas forças. Montamos uma base de apoio lá em Ilhéus. Estamos deslocando o reforço de pessoal dos bombeiros, da polícia, aeronave, o comandante dos bombeiros, o comandante da defesa civil e, a partir de Ilhéus, vamos montar uma base de apoio para toda região”, detalhou.

