Xand Avião doa todo cachê de show para vítimas das chuvas na Bahia

Na próxima quarta-feira, 29, o cantor Xand Avião fará um show na Bahia. Cumprindo sua agenda de shows, a data da apresentação acabou coincidindo com o momento de calamidade pública vivido pelo sul do estado, onde as fortes chuvas já devastaram cidades e desabrigaram mais de 400 mil pessoas.

Pensando nisso, o artista resolveu doar todo o cachê do show que será feito na Bahia. Comprometido em doar 100% do valor recebido para as vítimas locais, o cantor também pediu em suas redes sociais que as pessoas ajudem na campanha "SOS Bahia", organizada pela Cufa Bahia.

Sobre o assunto Literatura LGBTQIA+: mercado nacional expande espaço para livros e autores

Competição internacional tem brasileira Grag Queen como finalista

Gil do Vigor defende propagandas com casais gays na TV

Após diagnóstico de fungo, Zé Neto, dupla de Cristiano, cancela shows

Alice Braga reclama de exigência de seguidores em testes de elenco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A cada passagem pela Bahia eu me sinto um ser humano melhor. Ver a situação que nossos irmãos baianos estão enfrentando nesses últimos dias é muito duro. Fiz a doação de 100% do cachê de um show que tenho em Salvador e estou mobilizando meus amigos e parceiros para colaborarem nessa hora tão difícil”, relatou Xand.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags