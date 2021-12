Chuvas deixam 18 mortos e 30 cidades em baixo d’água na Bahia

Estados brasileiros como Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte enviaram ajuda

As fortes chuvas que castigaram a Bahia nos últimos dias vem deixando um rastro de morte e destruição. De acordo com o governador do estado, Rui Costa (PT), já são quase 30 cidades que estão embaixo d’água. Além disso, os temporais deixaram, até o momento, 18 mortos.

Mesmo com a diminuição das chuvas, o nível de água continua subindo em municípios localizados entre barragens e rios. "Eram 19 [cidades] ontem, hoje os rios subiram, estamos chegando a 30 cidades e casas completamente alagadas, numa extensão territorial bem grande. Todo apoio é bem-vindo,” disse Rui Costa.



Após sobrevoar algumas cidades, Rui Costa disse em uma rede social que recebeu um novo levantamento e que atualmente 37 cidades baianas estão “fortemente atingidas pelas chuvas”. No entanto, o chefe do executivo da Bahia não listou os municípios. "Visitei Itabuna e Itajuípe e as imagens são muito fortes. Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande", continuou Costa.

Acabei de receber novo levantamento e temos, neste momento, 37 cidades fortemente atingidas pelas chuvas. Visitei Itabuna e Itajuípe e as imagens são muito fortes. Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande. Vamos seguir trabalhando e cuidando das pessoas. pic.twitter.com/RlLdPL2x5K — Rui Costa (@costa_rui) December 26, 2021



De acordo com Rui Costa, a prioridade do governo baiano é utilizar botes e helicópteros para resgatar pessoas que estão ilhadas nos municípios atingidos pelas chuvas.

Rui Costa também agradeceu ao apoio de outros estados como Ceará, Sergipe e Minas Gerais que enviaram socorro à Bahia.

Cerca de 161 pessoas compõem uma força-tarefa formada por Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Rodoviária, que estão utilizando 20 viaturas, oito botes e um barco para realizar o socorro às pessoas. "A outra linha é da assistência: garantir a cesta básica, colchão, agasalho", afirmou Costa.



