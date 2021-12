Vídeo: homem é resgatado de casa com água na altura do peito na Bahia

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem de Itabua, no sul da Bahia, sendo resgatado de sua casa, que está com água na altura do peito, e conseguindo salvar apenas sua carteira com documentos pessoais; veja

Circulam nas redes sociais vídeos de vítimas das enchentes que atingem a Bahia desde esse sábado, 25. Em um deles, um homem de Itabua, no sul do estado, é resgatado de sua casa, que está com água na altura do peito, e consegue salvar apenas sua carteira com documentos pessoais. A situação foi registrada em um bairro próximo ao rio Cachoeira, cujo nível de água subiu quase dez metros.

É de cortar o coração vey, nunca vi Itabuna em uma situação dessas pic.twitter.com/sO7JSxGfbu
December 26, 2021

Ruas alagadas na Bahia

A situação na Bahia, resultado de chuva forte, causou prejuízos, e a prefeitura informou ter decretadi situação de emergência nesse sábado. O Centro da cidade ficou alagado e duas pontes tiveram que ser interditadas. A Prefeitura de Itabuna informou que cerca 600 famílias estão desalojadas ou desabrigadas e o bairro Bananeira é o mais afetado. De acordo com a prefeitura, nas últimas 24 horas choveu 107 mm em Itabuna e o volume de chuva na cidade já alcança 301,84 mm.



Ainda segundo o decreto da prefeitura de Itabuna, foram registrados prejuízos significativos ao comércio local, com perda de mercadorias e destruição de cultivos em pequenas propriedades de famílias da zona rural, com a interrupção das vias de escoamento de suas produções, além da interrupção do serviço de fornecimento de água em bairros.



