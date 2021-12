Chuvas na Bahia: moradores de Dário Meira ficam com casas submersas

Localizado a 460 km de Salvador (BA), o município de Dário Meira está com grande parte das casas submersas por conta do transbordamento do rio Gongogi, após fortes chuvas iniciadas na sexta-feira, 24

O município de Dário Meira, localizado a 460 km de Salvador, na Bahia, começou a enfrentar fortes chuvas desde sexta-feira, 24. Em decorrência do mau tempo, o rio da cidade, chamado Gongogi, transbordou, deixando a maioria das casas submersas. Algumas das vítimas estão sendo abrigadas em um povoado vizinho, pois segundo os moradores da região atingida, grande parte da cidade está debaixo d'água.

De acordo com Sônia Maria Guimarães Miranda, residente do povoado de Acaraci, localizado a 11 km de Dário Meira, 28 adultos e quatro crianças estão sendo abrigados na creche Adelina dos Santos, situada na rua Maria Aurélia, em Acaraci, onde ela atua como professora e vice-diretora. Por conta da situação de emergência, o município está sem energia e sem sinal de celular.

A casa de Sônia também tem servido de abrigo para um casal com dois filhos. Ainda, os moradores de Acaraci têm ajudado as pessoas que perderam suas casas ofertando refeições e roupas. "Mesmo diante da situação, estamos ajudando Dário Meira com alimentação feita na escola Maria Aurélia, onde os funcionários estão se empenhando ao máximo", pontua a professora.

Além disso, o Clube Social de Acaraci tem recebido doações de roupas, enquanto a Igreja Batista da região tem arrecadado alimentos. Segundo Sônia, os moradores locais de Acaraci também estão acolhendo em suas residências seus respectivos famíliares vindos do município de Dário Meira, apesar de o povoado também ter sido atingido pelo mau tempo.

"Eu moro neste povoado, também atingido pelas chuvas constantes, onde houve deslizamento de terras e onde famílias perderam seus pertences e até a casa", explica a vice-diretora. Até domingo, 26, as fortes chuvas na Bahia tinham deixado 18 mortos e 30 cidades debaixo d'água, de acordo com o governador do estado, Rui Costa (PT).

Resgates em cidades baianas

De acordo com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), 17 pessoas foram resgatadas de suas casas nesse domingo, 26, em Ubaíra, por meio de apoio da equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. O momento de um dos resgates foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do governador. As imagens mostram um homem sentado no telhado de sua casa, que estava quase totalmente submersa, esperando por ajuda.

Dezesseis pessoas foram resgatadas de suas casas, neste domingo, em Ubaíra, por essa equipe do Grupamento Aéreo da PM. Essas imagens mostram um desses resgates. Quero agradecer e parabenizar esses servidores e os centenas de voluntários e voluntárias que estão salvando vidas. pic.twitter.com/GC9HtG1I8z — Rui Costa (@costa_rui) December 27, 2021

Rui também informou no início desta segunda-feira, 27, que a água na cabeceira do rio Cachoeira está começando a baixar, afirmando que a expectativa é de melhora para os próximos dias. Ainda, o Governo da Bahia vai estender a oferta de crédito de até R$ 150 mil sem juros para todos os estabelecimentos atingidos.

Nesta segunda, 27, o governador sobrevoou e pousou em alguns municípios baianos, como Ilhéus e Floresta Azul, seguindo de carro para Itoró. Por falta de condições, no entanto, não foi possível pousar em Itapetinga. "As equipes seguem também executando serviços emergenciais nas rodovias e pontes danificadas pelas chuvas, para facilitar o resgate, atendimento médico e transporte de mantimentos", publicou em rede social.



Ponto de arrecadação em Forteleza (CE)

O Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, na Capital cearense, virou ponto de arrecadação para as vítimas das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias na Bahia. Intitulado "S.O.S Chuvas no Sul da Bahia", o local recebe doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados.

O ponto de arrecadação na Arena Castelão pode ser encontrado nas bilheterias 1 e 2, localizadas em frente à rotatória da avenida Alberto Craveiro com a avenida Deputado Paulino Rocha. As doações são recebidas das 9 às 17 horas.

