Zona de convergência causa fortes chuvas na Bahia, mas perde impacto no Ceará

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está causando as fortes chuvas na Bahia, tem influenciado nas precipitações no Ceará. No entanto, o fenômeno não causará o mesmo impacto no Estado, pelo menos nos próximos dias, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A chuva pode apresentar redução na maioria das macrorregiões do Ceará nesta terça-feira, 28, e quarta-feira, 29, segundo a previsão.

Nesta segunda-feira, 27, as chuvas deverão ocorrer nas macrorregiões da Ibiapaba, do Cariri e Jaguaribana. No litoral do Estado, a previsão era de que as precipitações ocorressem preferencialmente no período da manhã e no decorrer do dia nas demais áreas. A chuva deve ser passageira, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo acontecer de forma isolada.

Nos próximos dois dias, no litoral, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, as precipitações deverão ocorrer no período da madrugada e no início da manhã.

Confira a previsão:

Segunda-feira, 27: Céu nublado em todas as macrorregiões do Estado com chuva na região do Cariri. Alta possibilidade de chuva na região Jaguaribana e na Ibiapaba.

Terça-feira, 28: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no sul do Sertão Central, Inhamuns e no Cariri.

Quarta- feira, 29: Céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Cariri.

