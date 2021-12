Arena Castelão é ponto de arrecadação para vítimas de chuvas na Bahia

S.O.S Chuvas no Sul da Bahia, na Arena Castelão, recebe doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados, nas bilheterias um e dois, das 9 às 17 horas

O Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, na Capital cearense, virou ponto de arrecadação para as vítimas das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias na Bahia. Intitulado "S.O.S Chuvas no Sul da Bahia", o local recebe doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados.

O ponto de arrecadação na Arena Castelão pode ser encontrado nas bilheterias um e dois, localizadas em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Deputado Paulino Rocha. As doações são recebidas das 9 às 17 horas.

No total, 16 mil famílias ficaram desabrigadas após as fortes chuvas que ocasionaram o rompimento de duas barragens na Bahia, deixando 72 municípios em estado de emergência. Além disso, 18 mortes e 30 cidades debaixo d'água, de acordo com anúncio feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, por meio das redes sociais nesse domingo, 26.

Para o secretário do Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, a ação foi iniciada em prol dos moradores da Bahia que, após o estado ser atingido por fortes chuvas, estão passando por esse momento difícil onde as perdas materiais são inestimadas. "Devemos levar essa ajuda às pessoas que perderam tudo nesse desastre", pontuou o secretário. Intitulado "S.O.S Chuvas no Sul da Bahia", o local recebe doações de limentos, água, roupas, cobertores e calçados (Foto: Ascom Sejuv)





