Com show na Bahia, Wesley Safadão doará 100% de seu cachê para ajudar vítimas das chuvas

Na manhã desta segunda-feira, 27, o cantor Wesley Safadão divulgou que doará 100% do cachê do show a ser realizado em Barra Grande, Bahia, na noite de hoje, para ajudar as vítimas das fortes chuvas que assolam o sul do Estado baiano.

“Hoje eu tenho um show aqui na Bahia, vou doar 100% do meu cachê para ajudar as mais de 400 mil pessoas que estão sofrendo com suas casas devastadas, sem saber onde vão dormir. É uma situação muito complicada”, disse o cantor através do Instagram.

Antes de anunciar que faria a doação, Safadão fez um apelo ao seu público e incentivou que os fãs também contribuíssem como puderem para melhorar a situação dos desabrigados.

“Não é com tanta alegria que eu venho falar com vocês sobre a Bahia, todo mundo está acompanhando os noticiários e redes sociais. Todos os meios de comunicação vêm divulgando essa situação que o Sul da Bahia se encontra e eu tô aqui pra dizer que você também pode fazer a sua doação. Além de divulgar lógico, na parte financeira pode doar cobertores, alimentos, enfim, cestas básicas”, pediu.

