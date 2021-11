Paulo Gustavo é homenageado com estátuas em Niterói

Foram inauguradas duas estátuas em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo na cidade carioca de Niterói. Uma delas representa o artista e a outra sua personagem mais marcante, a dona Hermínia, inspirada em sua mãe, Déa Lúcia. Ela compareceu ao evento de cadeira de rodas na tarde desta segunda-feira, 22 de novembro. Ambos os monumentos feitos de bronze e assinados pelo artista Jo Grassini, ficam no Campo de São Bento, em Icaraí, no município de Niterói, e têm 1,82 metro de altura.

A data de inauguração faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário de 448 anos da cidade. Fãs, familiares do ator e autoridades do município como o prefeito Axel Grael (PDT) também participaram do evento. O ator também receberá uma outra homenagem em dezembro deste ano, o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá pontos famosos da cidade exaltados nas obras do comediante.

Em entrevista ao portal Splash, Déa Lúcia relatou que pretende escrever cartas e gravar vídeos para que os netos nunca esqueçam da relação de Paulo Gustavo com Niterói. "O pai deles sempre amou muito essa cidade. Quis deixar ela registrada nos filmes e obras dele. Preciso que meus netos nunca esqueçam disso. Também vou gravar vídeos contando sobre a importância da Dona Hermínia na carreira do pai. Eles precisam ter isso gravado na memória para sempre", disse.

A programação começou com uma missa na Igreja de São Lourenço dos Índios, às 9 horas, celebrada pelo arcebispo emérito da cidade, Dom Frei Alano Maria Pena. A igreja foi erguida pelos índios, com pedras e cal, no século XVI, e é o marco de fundação da cidade. Os festejos de aniversário também incluíram o lançamento de um livro sobre o parque, "Campo de São Bento - Trajetórias e memórias do Parque Prefeito Ferraz". O livro também traz bastidores das histórias de Paulo Gustavo que foram gravadas no local. Paulo Gustavo morreu em maio deste ano, aos 22 anos, decorrente a complicações causadas pela Covid-19.

Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo: estado de saúde

Ainda durante a entrevista ao portal Splash, Déa Lúcia falou sobre seu estado de saúde. "'Velha', aos 74 anos, fui eu fechar uma porta com força e a maçaneta saiu na minha mão, acabei caindo para trás. Fiz exames e precisei ficar de cadeira de rodas, mas está tudo bem. Amanhã meus netos vão ficar lá em casa e para eles vai ser uma novidade, né? Uma festa. Vão brincar com a cadeira da vovó como se fosse carrinho", disse ela, que atualmente que se mudou de Niterói para o Leblon, no Rio de Janeiro, para ficar mais próxima dos netos.

