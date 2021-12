"Firmeza nos nossos sonhos": Maraisa compartilha mensagem de Marília Mendonça

Morte da rainha do sertanejo completa um mês neste domingo, 5. Maiara participará de um tributo no Fantástico

Este domingo, 5, marca um mês da partida de Marília Mendonça. Ainda pela manhã, a cantora Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, compartilhou no Twitter o print de uma conversa com a rainha do sertanejo. "Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais para nós 3", escreveu Marília.

A intérprete dos sucessos "Esqueça-me Se For Capaz" e "Todo Mundo Vai Sofrer" conversava sobre as dificuldades do projeto "As Patroas", idealizado pelas três sertanejas. Ao relembrar o momento, Maraisa dividiu os sentimentos pela amiga. "Te amo. Um mês sem você...", diz a publicação.

Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Te amo ♥️ 1 mês sem você… pic.twitter.com/aHB4BK3VR6

Na edição do Fantástico que vai ao ar neste domingo, 5, a dupla participará de uma homenagem para Marília ao lado de João Gustavo e Dom Vittor. O programa irá exibir um tributo à cantora.

Um mês sem Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, no dia 5 de novembro. Os outros quatro tripulantes também não resistiram. O caso segue em investigação.

