Em vídeo, mãe de Marília Mendonça se diverte com seu neto, Léo

Mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira compartilhou em sua conta no Instagram um momento de diversão com seu neto, Léo. A criança surge no vídeo publicado fazendo imitações de animais e tirando gargalhadas de sua avó. Perto de completar dois anos, o menino é filho de Marília, que faleceu no último dia 5 após acidente aéreo.

No story, Léo imita três animais, sendo o primeiro um gato. Ruth pergunta ao seu neto qual o som que ele faz, e então Léo responde: “Miau”. Depois disso, é a vez do cachorro, momento em que o garoto fala “auau”. Para finalizar, sua avó questiona sobre o som emitido por uma cobra, e o pequeno diz: “Oi, amiga”. Nesse momento, Ruth começa a rir.

Léo tem morado com Ruth desde a morte da cantora sertaneja. A avó materna divide a guarda da criança junto com seu pai, Murilo Huff, ex-marido de Marília. Essa é apenas a terceira publicação de Ruth depois da morte de sua filha.



