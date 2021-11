UFRJ no Sisu 2022: nota de corte dos cursos mais concorridos do último ano

Medicina, Ciências Econômicas e Odontologia foram as graduações com a nota de corte mais elevada na UFRJ no Sisu 2020. O Enem 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro; o resultado poderá ser usado no Sisu 2022, no próximo ano

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro, e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) de 2022 terá calendário divulgado nos próximos meses. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é uma das que disponibilizaram vagas no sistema.

No Sisu 2021, que ainda está em andamento, foram 5.248 oportunidades de ingresso na UFRJ a partir das notas do Enem 2020, ocorrido no início deste ano devido à pandemia de Covid-19. À medida que as notas de cortes do Sisu 2021 forem sendo divulgadas, O POVO irá atualizar esta matéria para refletir as concorrências mais recentes.

Veja abaixo os cursos mais concorridos na UFRJ no Sisu 2020, com notas do Enem 2019. A nota de corte usada é a final, divulgada pela universidade após a chamada regular do Sisu, a lista de espera e o banco de suplentes. As notas exibidas são da Ampla Concorrência.

Sisu na UFRJ: cursos com maiores nota de corte do último ano



Medicina (Rio de Janeiro): 813.55

Medicina (Macaé): 805.69

Ciências Econômicas (Rio de Janeiro): 799.31 (Integral) e 781.66 (Noturno)

Odontologia (Rio de Janeiro): 789.35

Engenharia de Computação e Informação (Rio de Janeiro): 787.46

Engenharia de Produção (Rio de Janeiro): 781.42

Engenharia Mecânica (Rio de Janeiro): 777.13

Engenharia Química (Rio de Janeiro): 776.74

Direito (Rio de Janeiro): 770.9 (Integral) e 768.88 (Noturno)

Psicologia (Rio de Janeiro): 767.52

Sisu na UFRJ: cursos com menores nota de corte do último ano



Letras - Português e Árabe (Rio de Janeiro): 658.38 Letras - Português e Hebraico (Rio de Janeiro): 665.58

Meteorologia (Rio de Janeiro): 665.83

Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação (Rio de Janeiro): 667.81

Letras - Português e Latim (Rio de Janeiro): 670.21

Química (Macaé): 672.89

Teoria da Dança (Rio de Janeiro): 673.78

Ciências Matemáticas e da Terra (Rio de Janeiro): 673.94

Química (Rio de Janeiro): 674.81

Letras - Português e Espanhol (Rio de Janeiro): 683.22

